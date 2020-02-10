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10февраля
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сегодня, 10:02 0

Обвинявшийся в контрабанде наркотиков благовещенец получил 8 лет строгого режима

Обвинявшийся в контрабанде наркотиков благовещенец получил 8 лет строгого режима
Фото: Амур.инфо

Городской суд Благовещенска вынес приговор 31-летнему жителю областного центра. Он обвинялся в контрабанде наркотических средств.

Установлено, что благовещенец в 2018 году через интернет заказал около 200 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Наркотики поступили в Россию из Китая по почте. Противоправные действия пресекли сотрудники Благовещенской таможни и Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.

Суд признал жителя областного центра виновным, ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#криминал #происшествия #суды

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