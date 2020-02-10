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10февраля
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сегодня, 09:51 1

Ученые определили, когда распространение коронавируса достигнет пика

Ученые определили, когда распространение коронавируса достигнет пика
Фото: Xiong Qi/Xinhua/AP

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

Отмечается, что назвать точную дату кульминации заболевания сложно, так как ситуация с вирусом достаточно неопределенная. В исследовании говорится, что новый коронавирус, вероятно, заразит каждого двадцатого из китайского Уханя, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Настоящее количество зараженных в Ухане «может быть значительно недооценено. Легкие или бессимптомные случаи могут оставаться в значительной степени нераспознанными, особенно в сезон гриппа», –говорят специалисты из Университета Базеля в Швейцарии в опубликованном в пятницу исследовании.

«Можно предположить, что во время пика в Ухане заболеет еще около 5 % жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — уточнил один из них.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. На данный момент число зараженных составляет более 40 тысяч человек. Смогли вылечиться 3 244 тысячи человек и 871 погиб.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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  • Алхимик

    Алхимик
    17 минут назад

    907 погибших. ((

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