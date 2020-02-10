Амурская область оказалась в числе регионов, не освоивших вовремя единую субсидию

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Не все регионы Дальневосточного федерального округа освоили вовремя так называемую единую субсидию. В их числе Амурская область, Приморский край, Бурятия, Еврейская автономная область и Хабаровский край.

Дальневосточным регионам единая субсидия выделяется на строительство социальных объектов в центрах экономического роста ДФО. Всего в 2019 году в округе построено более 200 социальных объектов. Из запланированных 37,6 миллиарда рублей регионы освоили 35,6 миллиарда (94,5 %). По словам министра развития Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, неисполнение составило 2,65 миллиарда рублей.

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев запретил властям регионов Дальнего Востока подавать повторную заявку на единую субсидию, если они не освоили ранее выделенные деньги. Об этом он заявил на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. «По деньгам, которые будем пытаться вернуть, по деньгам, которые ушли в бюджет, потому что вы их не освоили, даже не подавайте повторных заявок. Ваши ошибки мы вам возмещать не будем», – сказал Юрий Трутнев.

В 2020 году по программе «Единая субсидия» 57 центрам экономического развития на Дальнем Востоке планируется выделить 25,9 миллиарда рублей, в частности, – на благоустройство города Свободного, сообщает «Российская газета».

«Предоставление единой субсидии позволяет модернизировать городскую инфраструктуру, заменить систему водоснабжения и инженерные сети, построить и отремонтировать школы, больницы, детские сады. Этот набор мероприятий позволит улучшить повседневную жизнь людей», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Такая мера поддержки дальневосточных регионов, как план развития центров социально-экономического роста повышает качество жизни людей и делает нашу область более привлекательной для переезда из других регионов страны. Кроме того, повышается инвестиционная привлекательность субъекта. Крупные инвесторы готовы активнее вкладываться в создание предприятий зная, что их работники будут жить в условиях качественной социальной инфраструктуры», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.