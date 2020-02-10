В Мордовии в библиотеке имени Пушкина открылся «Библиоспортзал»: обзор прессы

В Австралии приезжающих из Китая отправляют на остров Рождества, в Германии – на военную базу под Франкфурт; ученые сделали вывод, что еда будет вкуснее, если есть её руками. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Начну с коронавируса. Все равно с него сейчас начинаются все ленты новостей и все первополосные материалы газет. В то время как у нас профилактические центры создают в Зее и Волкове, в Австралии эвакуированных из Китая ссылают на остров Рождества. Это – пишет «Собеседник» – дыра мира, от которой до побережья самой Австралии больше 2 000 километров. Если вирус проявится там – там ему и конец. В Германии эвакуированные свезены на военную базу Гермерсхайм под Франкфуртом. Условия средние, двухэтажные кровати, как в дешевом хостеле. Кормят средненько, разрешают погулять, но под присмотром охраны.

В США карантинные меры стали действовать не сразу, до пяти тысяч человек, побывавших в Китае, сейчас разбрелись по половине штатов. Теперь под влиянием паники многие из них прибегают к самоизоляции: живут в погребах под своими коттеджами, родственники в масках спускают им еду и воду. Остальные подробности поищите сами.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут о том, что в крупнейшем книгохранилище Мордовии – Национальной библиотеке имени Пушкина – открылся «Библиоспортзал». Для того чтобы бесплатно позаниматься на тренажерах, достаточно предъявить читательский билет. Беговая дорожка, велотренажер, шведская стенка, гантели, турники – словом, все, как в обычном фитнес-клубе. Только с плазменного телеэкрана транслируется не ритмичная музыка, а записи театральных постановок и экранизации любимых книг. Совместить, казалось бы, несовместимое – интеллектуальный досуг и спортивные тренировки – удалось на средства президентского гранта. Вот и думай, то ли не знают, как заманить заниматься спортом, то ли не знают, как приобщить к чтению. А я, подумав о том, что в Благовещенске пока еще нет Библиотеки здоровья, перехожу к другой газете.

Полный абзац

Что интересного можно прочесть в «Известиях». Здесь пишут о том, что американские ученые пришли к выводу, что еда кажется гораздо вкуснее, если есть её не столовыми приборами, а руками. При этом, помимо усиления вкуса, пища ощущается и более сытной. В эксперименте приняли участие почти 2 000 человек. Добровольцев делили на две группы, одной из которых предлагали есть при помощи шпажек, вилок и прочей ерунды, а другая часть пользовалась только своими руками (жаль, нет подробностей, как они хлебали борщ). Затем исследователи сравнили отзывы о вкусе, свежести и качестве предложенных продуктов. Оказалось, что участникам второй группы (ну те, что руками) еда нравилась больше, чем участникам первой. Намотали на ус? Ну и поехали дальше.

Очень интересно

В «Тихоокеанском обозрении» на глаза попала заметка о том, как в Уссурийске учительница школы объяснила детям правила русского языка на примере нецензурных фраз. Прокуратура Приморского края по этому факту уже начала проверку. И тут не могу не выразить недовольства по поводу подобных информаций. Или полностью раскройте сюжет, расскажите, какие именно правила разъяснялись (вдруг мы неверно используем), какой именно пример приводился, или не пишите об этом совсем. А то прочитаешь и мучаешься в догадках, правда же?

На посошок

Напоследок я вернусь к «Российской газете», где рассказано о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе сыграли в хоккей в товарищеском матче. Лидеры двух стран выступили за одну команду, которая и победила со счетом 13:4. Чтение этой части материала вызвало ряд вопросов. Первый: а зачем им нужна была команда? Они и вдвоем могли забить свои победные шайбы. Второй: а почему был такой счет, почему победили не всухую? Третий: а кто бы кому навтыкал, если бы играли в разных командах? Мне кажется третий вопрос самый интересный. Я уж не спрашиваю, осмелился ли хоть кто-нибудь хотя бы раз бортануть президента плечом.