Выбор читателей за 9 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 9 февраля.
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте. Оставляя деньги на «пластике», люди развязывают руки мошенникам, а приставы могут арестовать средства.
В Благовещенске мужчина нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля (видео)
В центре Благовещенска 8 февраля вечером произошло ДТП. На перекрестке Горького – 50-летия Октября иномарка сбила пешехода. Оказалось, что мужчина переходил дорогу на красный свет.
Во время стрельбы в Таиланде погибли больше 20 человек (видео)
В Таиланде военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, открыл стрельбу по посетителям торгового центра. По одним данным, погиб 21 человек, по другим данным, количество погибших достигло 25 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на на местный телеканал.
Житель Усть-Ивановки пытался провезти поросенка-нелегала в село Чигири
В автомобиле, следующем из Усть-Ивановки — села, в котором в августе прошлого года была выявлена первая в Амурской области вспышка АЧС, — обнаружили вислоухого поросенка. По словам владельца, поросенка ему подарили, а ехало животное в Чигири.
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