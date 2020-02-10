Выбор читателей за 9 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 9 февраля.

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте. Оставляя деньги на «пластике», люди развязывают руки мошенникам, а приставы могут арестовать средства.

В центре Благовещенска 8 февраля вечером произошло ДТП. На перекрестке Горького – 50-летия Октября иномарка сбила пешехода. Оказалось, что мужчина переходил дорогу на красный свет.

В Таиланде военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, открыл стрельбу по посетителям торгового центра. По одним данным, погиб 21 человек, по другим данным, количество погибших достигло 25 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на на местный телеканал.

В автомобиле, следующем из Усть-Ивановки — села, в котором в августе прошлого года была выявлена первая в Амурской области вспышка АЧС, — обнаружили вислоухого поросенка. По словам владельца, поросенка ему подарили, а ехало животное в Чигири.