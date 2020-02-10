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Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение кошек и собак

Зоозащитники предложили ввести квоты на разведение кошек и собак
Фото: pixabay.com

Зоозащитники выступили с предложением ввести в России квоты на разведение породистых собак и кошек, чтобы в будущем сократить численность бездомных животных. В более чем 30 странах мира проблему решили тем, что экономически стимулируют стерилизовать питомцев.

«Для того чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — сказала руководитель центра «ВИТА» Ирина Новожилова.

По словам Новожиловой, бездомные животные — это результат нестыковки между спросом и предложением. Животных в стране «производится» больше, чем их способны взять в дома люди. Такая проблема сохраняется в странах, где власти не контролируют разведение домашних животных, добавила она. Зоозащитница объяснила, что в процессе задействованы «разведенцы» двух уровней — одни разводят животных ради бизнеса, а другие – «по недомыслию». Последние — это обычные граждане, которые не стерилизуют питомцев.

«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — считает Новожилова. По ее мнению, в нынешних условиях это единственная разумная и гуманная мера профилактики гибели тысяч невостребованных животных, сообщают «Известия».

Руководитель центра «ВИТА» также выступила за то, чтобы государство информировало людей с помощью центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных. Она заявила о необходимости создать сеть ветеринарных клиник, которые бы стерилизовали кошек и собак на льготных условиях.

Более 30 стран решили проблемы бездомных животных. Они экономически стимулируют стерилизовать питомцев: это стоит дешевле, чем налог на нестерилизованное животное, рассказала Новожилова.

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#животные

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Комментарии
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  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    Встречное предложение - квоты на зоозащитников. И выдавать квоту только после предъявления справки из ПНИ и наркологии. Плюс, расширенное заключение психиатра. А то ведь любой может возомнить себя ЗЗ.

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    Думаю, нормальная инициатива.

  • Синенький Карандашик

    Синенький Карандашик
    1 час назад

    Большинство животных на улицах - беспородные, так что меньше их не станет.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    1 час назад

    Синенький Карандашик

    Большинство животных на улицах - беспородные, так что меньше их не станет.



    Читайте внимательно - 2 типа разведенцев в статье указано....

  • paravis

    paravis
    47 минут назад

    Цифровой криминалист

    Встречное предложение - квоты на зоозащитников. И выдавать квоту только после предъявления справки из ПНИ и наркологии. Плюс, расширенное заключение психиатра. А то ведь любой может возомнить себя ЗЗ.



    На какой орган тебе ЗЗ наступили?



  • Барабака

    Барабака
    43 минуты назад

    И для второй категории ввести ограничение по количеству питомцев - например, не более двух котов и двух собак на квартиру.

    Или по метражу квартиры количество животных рассчитывать.

  • Алхимик

    Алхимик
    41 минута назад

    Здраво зерно в этом предложении есть.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    15 минут назад

    АлхимикЗдраво зерно в этом предложении есть.


    Ввести новые налоги, из которых некоторая часть будет падать в карман зоошизе? Здравее не бывает.А почему 300, опираясь на опыт "30 стран мира" не говорят, что там делают с невостребованными бродячими блохозаврами, ась?..

  • Барабака

    Барабака
    12 минут назад

    Allgemeine

    АлхимикЗдраво зерно в этом предложении есть.


    Ввести новые налоги, из которых некоторая часть будет падать в карман зоошизе? Здравее не бывает.

    А почему 300, опираясь на опыт "30 стран мира" не говорят, что там делают с невостребованными бродячими блохозаврами, ась?..



    Не беспокойтесь. Многие волонтёры сами будут вынуждены платить налоги... Если у них дома будут проживать нестерилизованные животные, которых они подобрали.

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