Гороскоп 10 февраля: Овны раздражительны, а Скорпионов ждут соблазны

Восход Солнца: 07:50

Заход Солнца: 17:37

Солнце в Водолее.

Овен. Критический день. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от Вас. Не верьте обещаниям, клятвам. Не поддерживайте пустых бесед и ненужных разговоров, иначе возможно раздражение. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения.

Телец. В первой половине дня сотрудничество с партнерами и обращения к начальству окажутся успешными. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Не исключено, что одинокие Тельцы именно сегодня познакомятся с человеком, с которым свяжут дальнейшую судьбу.

Близнецы. Сегодня не исключено выяснение отношений с близкими. Скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с коллегами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать их ревности или зависти. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Рак. День активизации Высших сил. Вы почувствуете приток энергии, желание реализовать себя в чем-то новом. Ваш творческий потенциал откроет перед вами широкие возможности, что благоприятно скажется на атмосфере в семье.

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Лев. День,связан с ссорами и конфликтами. Сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Сегодня вероятны достаточно сильные головные боли, так что постарайтесь не напрягаться и не работать до изнеможения.

Дева. День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или общения. В первую половину дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во вторую половину дня обратите внимание на ваше здоровье или здоровье близких.

Весы. День пройдет под знаком черной магии, духовной нерешительности, сомнений. Он опасен негативным влиянием со стороны. Лучше провести его дома, в кругу семьи. Скромность и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

Скорпион. День готовит Вам немало соблазнов и искушений, в борьбе с которыми Вы, скорее всего, выйдете победителем. Препятствия на вашем пути могут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда Скорпионам по плечу станет любой подвиг. Постарайтесь сдерживать эмоции.

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Стрелец. Противоречивый, двойственный день. В первую половину дня возможны суета и мелкие заботы, с которыми Вам придется вовремя справляться. Не делайте никаких капиталовложений, крупных покупок, так как неблагоприятное сочетание планет может привести к значительному ущербу. Вторая половина дня может оказаться достаточно спокойной.

Козерог. День прибыли, больших приобретений. Появится возможность заключить выгодную сделку. Можно переходить на новую работу. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит окунаться с головой в проблемы и ставить все на кон. Возможно неожиданное решение старых проблем.

Водолей. Вероятно ухудшение семейных отношений. Завышенные претензии к партнеру, ответная агрессия могут привести к полному разрыву. Будьте внимательны к своим любимым.

Рыбы. Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. Вы будете самим собой, не нужно будет постоянно ждать выпадов недоброжелателей и отвечать на них.

Астролог: Вальдемар Небоходцев