Гороскоп на неделю 10 – 16 февраля: Весы исправят ошибки, а Скорпионы поделятся опытом

Общий астрологический прогноз на неделю с 10 февраля по 16 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе кто-то из вашего окружения может сделать для Овнов что-то очень хорошее, совершить по отношению к вам весьма щедрый в моральном или материальном плане поступок. Кроме того, вероятно начало интересного и крайне выгодного для Вас проекта.

Телец. Отношения со старшим поколением могут дать трещину: возникнет недопонимание, появятся обиды. Будьте терпимее и благосклоннее. Наладятся отношения с коллегами, Вы вновь сможете найти с ними общий язык.

Близнецы. Близнецам в первой половине недели удастся отыскать людей, которые окажут неоценимую помощь в реализации ваших планов. Также это хорошее время для проведения расследований, поиска информации, в том числе конфиденциального характера.

Рак. Больше всего Вас будут беспокоить проблемы ваших детей. Уделите им больше внимания, чтобы поскорее все уладить. Отправляться в дальние поездки в данный момент не рекомендуется, хотя и будет сильное желание.

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Лев. Радостные встречи ждут Львов в ближайшее время. Не удивляйтесь, если друзья все как один захотят увидеть Вас у себя в гостях. На работе повезет меньше. Все начнет валиться из рук, а начальство будет явно вами недовольно.

Дева. Поставьте коллектив в известность о том, что к групповой этике Вы относится лояльно, склонны со всеми дружить и уважать групповые интересы, но к вопросам идеологии и морали группы Вы относитесь спокойно, их не разделяя, но признавая их право на существование. Поэтому на Вашу честность рассчитывать можно, а на то, что Вы, возможно, станете фанатом общей идеи – вряд ли.

Весы. На этой неделе появится шанс исправить совершенную когда-то ошибку. Велика вероятность, что этому поспособствуют неприятности человека, так или иначе связанного с последствиями вашего промаха.

Скорпион. Делитесь опытом, и чаще поглядывайте на календарь – в четверг ситуация станет более менее стабильной, и Вам удастся найти время для развлечений. Для Скорпионов, которые действительно перетрудились, звезды приготовили лекарство – в пятницу Вас ждет романтическая прогулка, которая подарит массу позитивных и ярких эмоций.

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Стрелец. Начинайте копить деньги уже сейчас, к тому же можете планировать, куда их потратите. Этот период наиболее благоприятный для построения планов. Но сейчас не рекомендуется принимать серьезные и важные решения. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, что Вам пойдет только на пользу.

Козерог. Козероги на этой неделе, скорее всего, будут сосредоточены на сугубо практических вопросах. Вам будет важно навести порядок в своем доме, сделать квартиру более уютной и комфортной. Существует определенная связь между чистотой в доме и состоянием здоровья.

Водолей. Вашей работоспособности можно только позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему.

Рыбы. Общественное мнение окажется не на Вашей стороне. Ведь, согласитесь, своим поведением Вы как бы бросили некий безадресный вызов. Вам надоело зависеть от условностей, и Вы начнете действовать по принципу: «А кому какое дело?», причем даже тогда, когда без этого можно обойтись. Кстати, из всего этого может получиться неплохая самореклама.

Астролог: Вальдемар Небоходцев