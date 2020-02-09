В Благовещенске подсветили храм Ксении Петербургской

«Мои друзья, вы первые, кто видит новый городской храм с установленной на него подсветкой. Представляете эту красоту летом, отраженную в зеркале воды», – говорится в публикации.

Как сообщила Ольга Тур, внутри храма продолжаются работы, однако он постепенно преображается. В храме появились двери из качественного деревянного массива, отштукатурены почти все поверхности, стены облицованы красивой плиткой. Как писало Амур.инфо, украсить храм планируется, в том числе, мозаичными иконами.

Общая площадь храма – 652 квадратных метра. Высота – 29 метров. Здание начали строить в июне 2016 года. Дата окончания всех работ не сообщается. Как отметила Ольга Тур в соцсети, сроки зависят от интенсивности пожертвований.