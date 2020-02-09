Аварийное жилье, здравоохранение, коронавирус: амурский губернатор подвел итоги недели

Амурский губернатор Василий Орлов подвел итоги уходящей недели. О них он, по традиции, рассказал в своем Инстаграме. Глава региона, в том числе, напомнил о рабочей поездке в северные районы и отметил, что проблемы в них одинаковые. Они касаются медицины, благоустройства населенных пунктов, состояния жилищного фонда.

«Наша область очень большая, и даже объехать ее довольно трудно. Но без этих поездок наша работы немыслима – надо своими глазами видеть, как живут люди, у них спрашивать о том, какие проблемы требуют оперативных решений. Это были 3 сложных и насыщенных дня. Прекрасная суровая природа тех мест, непростые условия жизни», – написал Орлов.

В Магдагачи, добавил он, подобно были разобраны проблемы содержания жилого фонда и работы «управляек». В Зее на встрече с медиками был обсужден вопрос о слиянии больницы и стоматологии: решено процесс реорганизации приостановить. Также губернатор с медицинским сообществом поговорил о планах ремонта поликлиники.

«Здравоохранение – проблема не только для этих территорий, но для Приамурья в целом. Недоукомплектованность специалистами в области составляет 16 %, по северным районам значительно выше. Проблемы мы стараемся решить, в первую очередь, за счет программы «Земский доктор». Кроме того у нас работают и хорошо себя зарекомендовали, мобильные бригады и передвижные станции обследования», – добавил губернатор.

В Зейском районе один из главных вопросов касался переселения из аварийного жилья. Построенное в годы промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока жилье находится в ветхом состоянии. «Сейчас есть три программы, которые помогают решать эту проблему. Жилье приобретаем, но не так быстро, как хотелось бы. Проблем много, в том числе и отсутствие предложений на вторичном рынке в этих населенных пунктах. Считаю, что необходимо разрабатывать отдельную государственную программу, в которой будут учтены все потребности и средства. С таким предложением планируется выйти на федеральный уровень и решить проблему переселения», – написал Орлов.

«Из других событий недели важно то, что мы смогли открыть ограниченное грузовое сообщение с КНР и начать возить скоропортящиеся овощи. И, конечно, продолжаем меры профилактики по недопущению нового коронавируса. Мы многое делаем, и пока обстановка в области, даже несмотря на сезонный подъем ОРВИ, спокойная», – подытожил глава региона.