Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. Кроме того, замедление китайской экономики чревато снижением спроса на энергоносители, что в определенной мере происходит уже сейчас, сообщили в Счетной палате.

Оценить степень негативного влияния в текущий момент затруднительно — масштабы потерь будут зависеть от того, насколько быстро получится справиться с эпидемией, считают в ведомстве. «Ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику (...) Если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг. Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным»,— заявили в Счетной палате.

Вместе с тем, внешнеторговый оборот России с Китаем за январь-ноябрь 2019 года составил около 100 миллионов. Это 16,5 % всего внешнеторгового оборота России. «Здесь все будет зависеть от того, как быстро будут найдены новые поставщики и рынки сбыта продукции. При этом замедление китайской экономики и, как следствие, мировой экономики также негативно отразится на экономике России за счет снижения спроса на энергоносители, снижения нефтяных котировок, что уже наблюдается — с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals подешевела почти на 5%. Отдельно стоит отметить возросшую волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции биржевых индексов»,— добавили в Счетной палате.

Ранее возможное влияние вспышки коронавируса на экономику оценила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — она считает, что для российской экономики этот фактор риска незначителен. Вместе с тем, госпожа Набиуллина соглашается, что «ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом». Кроме того, когда Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых 7 февраля, среди инфляционных рисков в оценке регулятора упоминалась ситуация с коронавирусом, пишет «Коммерсант».