В Благовещенском районе проверили лесопилки и нашли нарушения

Специалисты администрации Благовещенского района провели рейдовые осмотры земельных участков, где находятся пилорамы. На некоторых из них были выявлены нарушения статьи 8.8 КоАП РФ – использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

За нарушение этой статьи предусмотрен административный штраф. «В случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, физические лица штрафуются в размере от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. На должностных лиц предусмотрен штраф от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. На юрлиц – от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. А в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на физических лиц предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей; на юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Благовещенского района.

Материалы проверки будут включены в плановые проверки земельного законодательства в 2020 году.