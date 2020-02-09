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сегодня, 16:22 0

Техника ГСТК расчищает улицы Благовещенска от снега

Техника ГСТК расчищает улицы Благовещенска от снега

В Благовещенске техника ГСТК расчищает улицы города от выпавшего снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем инстаграм-аккаунте.

«Ежедневно бригады ГСТК работают на участках улично-дорожной сети города. Сегодня (9 февраля) согласно графику чистят дороги и прилотковую часть по улицам Кантемирова, Трудовая, Шевченко, Богдана Хмельницкого и другие. Заметание дорожного полотна ведется по Ленина, Калинина, 50-летия Октября, Тенистой, Зейской, Пионерской», – говорится в сообщении.

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#транспорт

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