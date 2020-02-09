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9февраля
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сегодня, 16:04 1

Кабаны и изюбри облюбовали кормушки в амурском заказнике

Кабаны и изюбри облюбовали кормушки в амурском заказнике

Кабаны и изюбри заказника «Иверский» облюбовали кормушки и солонцы, которые оборудовали для них охотоведы. Об этом амурское охотуправление рассказало в Инстаграме. Животным удалось вытащить несколько блоков соли, вес каждого из которых 5 килограммов.

«Подсыпали кормушки и обновили солонцы пару дней назад. Пришли посмотреть. Судя по огромным следам копыт и уже вытащенным из колод блокам соли-лизунца (каждый по 5 килограммов!), а также по не попавшим в кадр продуктам жизнедеятельности весьма внушительных размеров, зверюшки, приходящие сюда, явно не мелкие... И скоро уже весна!» – написало ведомство.

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#животные

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    45 минут назад

    от кабанов опять будет свиной грипп

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