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сегодня, 14:57 1

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Фото: pixabay.com

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте. Оставляя деньги на «пластике», люди развязывают руки мошенникам, а приставы могут арестовать средства.

Специалисты рассказали о трёх вариантах развития событий. Пожилой человек является лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут втянуть его в долговые обязательства. Если счёт пенсионера не пустой, то для приставов это становится настоящей удачей.

Доступ к кругленькой сумме либо заблокируется, либо деньги спишутся незамедлительно в принудительном порядке, утверждает один из экспертов. Также юристы предупредили, что банк может обнаружить «подозрительные операции» и из-за этого деньги пенсионеров также могут пострадать.

Третий вариант развития событий может настигнуть не только пенсионеров, ведь от мошенников никто не застрахован. Однако доверчивых стариков обмануть гораздо проще, и поэтому эксперты рекомендуют им перестраховываться и не держать деньги на пластике, пишет News.ru.

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#финансы

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 минуты назад

    Где таких экспертов глупых только находят глупые журналисты?

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