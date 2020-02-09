Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте. Оставляя деньги на «пластике», люди развязывают руки мошенникам, а приставы могут арестовать средства.

Специалисты рассказали о трёх вариантах развития событий. Пожилой человек является лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут втянуть его в долговые обязательства. Если счёт пенсионера не пустой, то для приставов это становится настоящей удачей.

Доступ к кругленькой сумме либо заблокируется, либо деньги спишутся незамедлительно в принудительном порядке, утверждает один из экспертов. Также юристы предупредили, что банк может обнаружить «подозрительные операции» и из-за этого деньги пенсионеров также могут пострадать.

Третий вариант развития событий может настигнуть не только пенсионеров, ведь от мошенников никто не застрахован. Однако доверчивых стариков обмануть гораздо проще, и поэтому эксперты рекомендуют им перестраховываться и не держать деньги на пластике, пишет News.ru.