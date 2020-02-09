Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

«Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Китай. Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Самолет Ил-76 МЧС РФ с партией гуманитарной помощи вылетел в КНР в субботу днем из подмосковного аэропорта Жуковский. Как пояснял ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Россия направляет в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок, общий вес грузов – 23 тонны.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 странах, в том числе в РФ. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37,1 тысячи, более 800 человек умерли, выздоровели свыше 2,6 тысячи человек.

Ряд государств, включая Россию, эвакуировали из провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань, своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека. Это россияне, а также граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.