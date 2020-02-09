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9февраля
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сегодня, 13:50 0

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 37 000 человек

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 37 000 человек
Фото: ТВ Центр

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37 100, умерли 811 человек. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил на своем сайте Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным комитета, число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2 600, число умерших – на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2 600 человек. Отмечается, что из зафиксированных 37 100 случаев заболевания пневмонией 6 188 – тяжелые.

В то же время Центральное китайское телевидение сообщило 9 февраля о том, что число умерших в КНР от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило в материковом Китае 812, а число заболевших возросло до 37 251, еще 316 инфицированы за пределами Китая, пишет biang.ru.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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