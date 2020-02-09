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9февраля
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сегодня, 13:35 0

В Чигирях из-за коммунальной аварии на дороге образовался каток

В Чигирях из-за коммунальной аварии на дороге образовался каток

Жители поселка Чигири несколько дней перемещаются по наледи. В селе произошла коммунальная авария на скважине, разлившаяся вода превратила дорогу в каток. Со слов людей, коммунальщики не торопятся устранять аварию. В администрации пояснили, что воду остановили сразу, а убирать лед начнут сегодня.

«Четыре дня бежит скважина по улице Чигиринской, 23, образовалась наледь, опасно пройти людям и опасно проехать для машин. Там станция скорой помощи рядом, недалеко пожарный пункт. Там же находится коммунальное предприятие – управляющая компания. Ворота залиты водой, открыть их нереально, а что делать, когда спецмашинам надо будет выехать на вызов? Обращались неоднократно в ЕДДС Благовещенской района, меры не принимаются», – пожаловался местный житель Геннадий.

В администрации Благовещенского района пояснили, что вода перестала течь практически сразу после того, как произошла авария. Оборудование на скважине вышло из строя с четверга на пятницу, с 6 на 7 февраля. Воду остановили под утро. Далее специалисты приступили к ремонтным работам.

«Сломался датчик уровня воды на скважине, из-за этого произошел перелив. Старый датчик починили и пока вернули на место, сейчас мы ждем новый датчик, оборудование будет идти с завода примерно месяц. Постоянной течи не было. Что касается наледи, то работы по ее устранению начнутся сегодня в 14:00 силами "Амуржилкомэнерго"», – прокомментировала начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Благовещенского района Наталья Лаптева.

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#ЖКХ #происшествия

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