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Житель Усть-Ивановки пытался провезти поросенка-нелегала в село Чигири

Житель Усть-Ивановки пытался провезти поросенка-нелегала в село Чигири

В автомобиле, следующем из Усть-Ивановки — села, в котором в августе прошлого года была выявлена первая в Амурской области вспышка АЧС, — обнаружили вислоухого поросенка. По словам владельца, поросенка ему подарили, а ехало животное в Чигири.

«При этом житель Усть-Ивановки прекрасно знал, что свиней на территории села запрещено заводить в течение года после снятия карантина по АЧС», — сообщили в амурском ветуправлении.

В отношении мужчины сотрудники амурского управления ветеринарии совместно с инспекторами Росссельхознадзора составили протокол об административном правонарушении. Ему придется выплатить штраф.

«К сожалению, некоторые амурчане продолжают игнорировать запрет, не понимая, что рискуют вызвать повторную вспышку АЧС, от которой пострадают не только они сами, но и все ближайшие соседи. Вирус африканской чумы свиней способен долгое время сохраняться в природной среде, и даже через несколько месяцев после снятия карантина остается риск заражения», — добавили специалисты.

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#животные

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