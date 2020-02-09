В Мазановском районе эвакуировали людей из горящего общежития

8 февраля в 21:34 пожарные пожарной части 64 села Новокиевский Увал Мазановского района выезжали на пожар в двухэтажном общежитии по улице Советской. Прибыв на место пожарные обнаружили, что дым идет из окна второго этажа. Добравшись до окна с помощью трехколенной лестницы, огнеборцы приступили к тушению возгорания.

Остальные пожарные начали эвакуациию людей. С задымленного второго этажа люди сами вышли на улицу, первый этаж был полностью эвакуирован огнеборцами. На тушении работали 8 человек и две автоцистерны. На помощь был вызвана автоцистерна Мазановского лесхоза, но использовать ее не пришлось.

В результате пожара огнём повреждена квартира по всей площади, закопчены стены и потолок лестничного коридора на 2 этаже. На ночь жители общежития были расселены по родственникам, сейчас идут работы по восстановлению электроэнергии, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.