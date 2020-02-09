По факту жесткого ДТП в Бурейском районе возбуждено уголовное дело
В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП в Бурейском районе. Авария случилась 8 февраля около 17:30. По уточненной информации, пострадали четыре человека, ранее сообщалось о пятерых.
Как рассказали Амур.инфо в областном УМВД, женщина-водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с проезжей части. В результате пострадали четыре человека – сама водитель, а также три пассажира, один 2006 года рождения и двое 2003 года рождения. Все пострадавшие гопитализированы. По факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Просмотров всего: 434