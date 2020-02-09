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9февраля
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сегодня, 11:59 0

По факту жесткого ДТП в Бурейском районе возбуждено уголовное дело

По факту жесткого ДТП в Бурейском районе возбуждено уголовное дело
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП в Бурейском районе. Авария случилась 8 февраля около 17:30. По уточненной информации, пострадали четыре человека, ранее сообщалось о пятерых.

Как рассказали Амур.инфо в областном УМВД, женщина-водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с проезжей части. В результате пострадали четыре человека – сама водитель, а также три пассажира, один 2006 года рождения и двое 2003 года рождения. Все пострадавшие гопитализированы. По факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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