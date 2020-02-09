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9февраля
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Во время стрельбы в Таиланде погибли больше 20 человек (видео)

Во время стрельбы в Таиланде погибли больше 20 человек (видео)
Фото: РБК

В Таиланде военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, открыл стрельбу по посетителям торгового центра. По одним данным, погиб 21 человек, по другим данным, количество погибших достигло 25 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на на местный телеканал.

Четыре человека погибли в здании торгового центра вечером в субботу, 8 февраля. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается. В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции. По имеющейся информации, число пострадавших – более 30.

Как пишет «Интерфакс», 8 февраля военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в Фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали. По информации Khaosod, солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Мужчина оказался профессиональным стрелком и призером соревнований.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Evelina

    Evelina
    1 час назад

    А по русски написать, что это Паттайя нельзя?!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    EvelinaА по русски написать, что это Паттайя нельзя?!


    Там по русски написано, что это Накхон Ратчасима (Корат).

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