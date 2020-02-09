Во время стрельбы в Таиланде погибли больше 20 человек (видео)

Четыре человека погибли в здании торгового центра вечером в субботу, 8 февраля. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается. В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции. По имеющейся информации, число пострадавших – более 30.

Как пишет «Интерфакс», 8 февраля военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в Фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали. По информации Khaosod, солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Мужчина оказался профессиональным стрелком и призером соревнований.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.