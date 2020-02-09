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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: победитель конкурса волонтерских проектов

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: победитель конкурса волонтерских проектов

10 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с победителем конкурса волонтерских проектов «Люди, меняющие мир», автором проекта «Сад здоровья» магистранткой АмГУ Ольгой Сорокиной. Ведущие эфира: Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграме благовещенского «Эха»: instagram.com/echo_blg.

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#СМИ

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