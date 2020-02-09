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9февраля
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сегодня, 10:31 4

В Благовещенске мужчина нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля (видео)

В Благовещенске мужчина нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля (видео)

В центре Благовещенска 8 февраля вечером произошло ДТП. На перекрестке Горького – 50-летия Октября иномарка сбила пешехода. Оказалось, что мужчина переходил дорогу на красный свет.

Как рассказали в областном УМВД, водитель Toyota Ist 1997 года рождения проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь пешеход 1984 года рождения переходил дорогу на красный свет. В итоге автомобиль наехал на мужчину. С травмами пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Видео: @blag_dtp

Просмотров всего: 1043

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Судя по видео, как в том анекдоте: Не проскочишь, от меня ещё никто не уходил"

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Надеюсь, пешеход поумнеет и больше не будет переходить дорогу на красный сигнал светофора.

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Странно что машина на встрече стояла, а не ехала

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    он же сам под машину прыгнул

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