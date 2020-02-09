В Благовещенске мужчина нарушил ПДД и оказался под колесами автомобиля (видео)

В центре Благовещенска 8 февраля вечером произошло ДТП. На перекрестке Горького – 50-летия Октября иномарка сбила пешехода. Оказалось, что мужчина переходил дорогу на красный свет.

Как рассказали в областном УМВД, водитель Toyota Ist 1997 года рождения проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь пешеход 1984 года рождения переходил дорогу на красный свет. В итоге автомобиль наехал на мужчину. С травмами пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Видео: @blag_dtp