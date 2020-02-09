Последний день недели принесет немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 9 февраля

В Амурской области 9 февраля будет облачно с прояснением, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Дует умеренный северо-восточный, северный ветер. Температура по северу составит минус 17...22, по югу – минус 13...18.

В Благовещенске облачно, пройдет небольшой снег. Дует северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках минус 13...15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в своем инстаграм-аккаунте.

Просмотров всего: 243

#погода

распечатать

Екатерина PL