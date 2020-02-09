Минздрав: ежегодно ошибки врачей приводят к 70 тысячам осложнений у пациентов

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов заявил, что ежегодно ошибки врачей становятся причиной более 70 тысяч осложнений у пациентов. Это происходит из-за неумения правильно назначать препараты и пользоваться медицинским оборудованием.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — обратил внимание глава ведомства.

По его словам, к смерти могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Мурашко отметил, что неверное назначение и применение лидокаина приводит к не менее 25 летальным исходам в год. При неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья как минимум один-два человека, подчеркнул российский министр.

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы <...> безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», — добавил он.

В качестве еще одного аргумента в доказательство своих слов он рассказал, как ранее посмотрел видео, на котором персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. «Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», — сказал глава Минздрава России.

Он также затронул проблему, связанную с кадрами в регионах. «Сегодня проблема — найти главного врача. Реальная. Проблема — найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек», — сказал министр, отметив, что ни один из вновь приходящих управленцев не является лучше предыдущего.

Глава Минздрава обратил внимание, что важно выявлять поведенческие компетенции, начиная еще со студенчества. Кроме того, по его словам, не менее важно формировать среди врачей систему нематериальной мотивации.

Министр также обратил внимание, что навыки эмпатии и коммуникации с пациентами в настоящее время отходят на второй план при подготовке врачей. Это, в свою очередь, считает Мурашко, приводит к тому, что зачастую молодые специалисты не могут нормально и эффективно взаимодействовать с пациентами, пишет «Газета.ру».

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее, у него совершенно нет возможности, чтобы обеспечить в большинстве своем нормальное взаимодействие с пациентом. Это рождает определенные жалобы», — отметил он.