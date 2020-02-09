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Выбор читателей за 8 февраля

Выбор читателей за 8 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 8 февраля.

В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах

В правительстве Амурской области обсудили ситуацию с обеспечением региона овощами, а также причины роста цен на них и способы борьбы со спекуляцией. На внеочередном совещании присутствовали сельхозпроизводители и представители крупных торговых сетей.

Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.

В Благовещенске определили список дворов, которые благоустроят в 2020 году

В городском управлении ЖКХ в пятницу, 7 февраля, состоялось заседание общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды. Члены комиссии определили предварительный список дворов, которые будут благоустроены в 2020 году.

Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития

Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.

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#Обзор #интернет #СМИ

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