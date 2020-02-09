Выбор читателей за 8 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 8 февраля.
В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах
В правительстве Амурской области обсудили ситуацию с обеспечением региона овощами, а также причины роста цен на них и способы борьбы со спекуляцией. На внеочередном совещании присутствовали сельхозпроизводители и представители крупных торговых сетей.
Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.
В Благовещенске определили список дворов, которые благоустроят в 2020 году
В городском управлении ЖКХ в пятницу, 7 февраля, состоялось заседание общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды. Члены комиссии определили предварительный список дворов, которые будут благоустроены в 2020 году.
Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития
Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.
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