Выбор читателей за 8 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 8 февраля.

В правительстве Амурской области обсудили ситуацию с обеспечением региона овощами, а также причины роста цен на них и способы борьбы со спекуляцией. На внеочередном совещании присутствовали сельхозпроизводители и представители крупных торговых сетей.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.

В городском управлении ЖКХ в пятницу, 7 февраля, состоялось заседание общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды. Члены комиссии определили предварительный список дворов, которые будут благоустроены в 2020 году.

Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.