Амурчане победили в чемпионате Амурского объединения ВВО по самбо

В ФОКе Белогорска состоялся открытый чемпионат общевойсковой армии по спортивному самбо. Для участия прибыли спортсмены соединений и воинских частей, дислоцированных в Приамурье, Хабаровском крае и ЕАО, а также спортсмены спортивных клубов Приамурья.

В течение дня состоялось около 250 боев. Всего участие приняли порядка 100 спортсменов, в том числе семь мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса.

По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены мотострелкового соединения из Амурской области. Второе – у спортсменов мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае. Замкнули тройку лидеров самбисты из мотострелкового соединения, дислоцированного в ЕАО, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru