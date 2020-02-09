Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:29 1

Амурчане победили в чемпионате Амурского объединения ВВО по самбо

Амурчане победили в чемпионате Амурского объединения ВВО по самбо

В ФОКе Белогорска состоялся открытый чемпионат общевойсковой армии по спортивному самбо. Для участия прибыли спортсмены соединений и воинских частей, дислоцированных в Приамурье, Хабаровском крае и ЕАО, а также спортсмены спортивных клубов Приамурья.

В течение дня состоялось около 250 боев. Всего участие приняли порядка 100 спортсменов, в том числе семь мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса.

По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены мотострелкового соединения из Амурской области. Второе – у спортсменов мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае. Замкнули тройку лидеров самбисты из мотострелкового соединения, дислоцированного в ЕАО, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru

Просмотров всего: 145

#Белогорск #военные #спорт

распечатать


Происшествия 2

Неспортивное поведение обернулось для футболистов в Приамурье штрафами и дисквалификацией

Спорт

В ДВОКУ состоится гиревой марафон
Спорт 8

Более 2,5 тысячи человек вышли на «Лыжню-2020» под Благовещенском (фото)
Общество 30

Без веры врага не одолеть: военные Приамурья поклонились привезенной в регион иконе
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Ванёк Пак

    mm_Ванёк Пак
    57 минут назад

    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?! Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон! Вот сами почитайте---- http://bit.do/eroblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь