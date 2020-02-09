Гороскоп 9 февраля: Стрельцам не стоит перенапрягаться, А Близнецам необходимо сохранять здравый смысл

Восход Солнца: 07:52

Заход Солнца: 17:35

Солнце в Водолее.

Овен. Критический день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем крайне мала. Вероятно, общение и деловые контакты не принесут Вам удовлетворения. Планеты предсказывают Овнам повышенную эмоциональность. Будьте готовы к небольшим стычкам с конкурентами. Не наделайте глупостей.

Телец. День обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни, для решения которых Вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Во второй половине дня появится склонность к депрессии. Если у Вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Близнецы. В вашей жизни могут произойти неожиданные перемены. Вероятна нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды указывают на некоторый спад в финансовой сфере. Сохраняйте выдержку и здравый смысл.

Рак. Благоприятное расположение звезд позволит Вам спокойно заниматься повседневными делами, утвердиться в своем мнении по важным вопросам, проявить свои способности в творчестве, с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Возможны финансовые поступления, хотя их сумма вас не устроит.

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Лев. Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых отношений они перерастут в любовные.

Дева. День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на свое здоровье. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. Но после небольшого стресса все станет на свои места, а в душе вновь воцарится мир и спокойствие.

Весы. Сегодня домашние хлопоты поглотят Весов полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела.

Скорпион. День удачен для общения и новых знакомств. Благоприятны дела, которые требуют концентрации внимания, тщательности исполнения или скрупулезности. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Звезды готовы помочь Вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.

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Стрелец. Не принимайте кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против Вас. Сегодня весьма вероятны сложности в профессиональных делах. Возможны неурядицы в семейной жизни, и тогда Вам придется разрываться между семьей и работой, пытаться уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

Козерог. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения, однако все, за что бы Вы ни взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятны бытовые хлопоты.

Водолей. Главное сегодня сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Эта неделя обещает равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет.

Рыбы. Крайне неблагоприятный день. Возможны конфликты и неприятности на работе. Ваши успехи кому-то не дают покоя. Вас хотят выставить не в лучшем свете, а потому в общении соблюдайте сдержанность и осторожность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев