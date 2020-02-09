Пятеро амурчан представят свои проекты в полуфинале всероссийского конкурса

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22-24 марта в Иркутске пройдет очный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Амурскую область представят пять человек, все они успешно прошли дистанционный отбор.

Теперь участникам предстоят конкурсные испытания в рамках очного этапа. В течение двух дней они будут решать индивидуальные и групповые задания, презентовать свои проекты, участвовать в деловых играх, мастер-классах с приглашенными экспертами.

«Для амурчан это отличный шанс заявить о себе далеко за пределами региона. Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в разных уголках страны. По его итогам сформируют базу уникальных проектов, которые будут реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, конкурсанты могут получить приглашение на стажировку в одну из ведущих российских компаний, или поучаствовать в программе наставничества с лидерами индустрии – это именитые рестораторы, отельеры и управленцы», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Амурчане представят на конкурсе проекты, связанные с развитием сферы гостеприимства и внутреннего туризма в регионе. Например, студентка 4 курса АмГУ Алина Танасе готовится рассказать жюри о том, как можно привлечь путешественников на «космические» маршруты.

«Пока детали проекта мы не озвучиваем, его еще предстоит доработать, но в целом тема космоса нам очень близка. В прошлом году студенты и преподаватели разработали интересую экскурсию «Космос начинается здесь». Мы возьмем этот проект за основу, дополним его, подумаем, как сделать более внушительным, масштабным и представим на конкурс. Алина успешно прошла все дистанционные этапы тестирования, уверены, у нее хорошие шансы достойно выступить на очной защите», – рассказала декан факультета международных отношений АмГУ Людмила Понкратова.

Всего с начала регистрации на конкурс поступило более 20 000 заявок. По итогам второго блока тестирования, где оценивались компетенции конкурсантов, определились 1 500 полуфиналистов. В Дальневосточном Федеральном округе тройку лидеров сформировали республика Саха (Якутия) – 12 человек и Бурятия – 11 человек, еще 11 участников представляют Приморский край. Региональные полуфиналы пройдут с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».