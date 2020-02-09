Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 0

Пятеро амурчан представят свои проекты в полуфинале всероссийского конкурса

Пятеро амурчан представят свои проекты в полуфинале всероссийского конкурса
Фото: Амур.инфо

22-24 марта в Иркутске пройдет очный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Амурскую область представят пять человек, все они успешно прошли дистанционный отбор.

Теперь участникам предстоят конкурсные испытания в рамках очного этапа. В течение двух дней они будут решать индивидуальные и групповые задания, презентовать свои проекты, участвовать в деловых играх, мастер-классах с приглашенными экспертами.

«Для амурчан это отличный шанс заявить о себе далеко за пределами региона. Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на развитие туризма в разных уголках страны. По его итогам сформируют базу уникальных проектов, которые будут реализованы при поддержке Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, конкурсанты могут получить приглашение на стажировку в одну из ведущих российских компаний, или поучаствовать в программе наставничества с лидерами индустрии – это именитые рестораторы, отельеры и управленцы», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Амурчане представят на конкурсе проекты, связанные с развитием сферы гостеприимства и внутреннего туризма в регионе. Например, студентка 4 курса АмГУ Алина Танасе готовится рассказать жюри о том, как можно привлечь путешественников на «космические» маршруты.

«Пока детали проекта мы не озвучиваем, его еще предстоит доработать, но в целом тема космоса нам очень близка. В прошлом году студенты и преподаватели разработали интересую экскурсию «Космос начинается здесь». Мы возьмем этот проект за основу, дополним его, подумаем, как сделать более внушительным, масштабным и представим на конкурс. Алина успешно прошла все дистанционные этапы тестирования, уверены, у нее хорошие шансы достойно выступить на очной защите», – рассказала декан факультета международных отношений АмГУ Людмила Понкратова.

Всего с начала регистрации на конкурс поступило более 20 000 заявок. По итогам второго блока тестирования, где оценивались компетенции конкурсантов, определились 1 500 полуфиналистов. В Дальневосточном Федеральном округе тройку лидеров сформировали республика Саха (Якутия) – 12 человек и Бурятия – 11 человек, еще 11 участников представляют Приморский край. Региональные полуфиналы пройдут с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Просмотров всего: 135

#конкурсы #туризм

распечатать


Культура 1

В Благовещенске в сквере АОДНТ стартовал детский конкурс ледовых скульптур (видео)
Общество 18

Мальчики из Амурской области пытаются доказать, что они самые красивые в России
Общество

Из-за коронавируса в Нячанге закрывают достопримечательности
Культура

Юный вокалист из Тынды участвует в телепроекте канала «Россия 1»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь