В жестком ДТП в Приамурье пострадали 5 человек (фото)

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

8 февраля в Амурской области произошло жесткое ДТП, участником которого стал легковой автомобиль. Судя по фото с места происшествия, машина получила серьезные повреждения.

«8 февраля в 17:50 поступило сообщение, что на 1 714 километре федеральной трассы "Амур" около речки Кривой Домикан произошло ДТП. Автомобиль, в котором находилось 5 человек (двое взрослых, трое детей), двигался из поселка Архара в поселок Новобурейск. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля», – сообщил в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что погибших нет, пострадали пять человек. На месте ДТП работали пожарные части поселка Архара и поселка Новобурейский противопожарной службы Амурской области. Пожарные извлекли пострадавших из перевернутой машины. Все пострадавшие доставлены в ГБУЗ АО «Бурейская больница».