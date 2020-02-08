Администрация Свободного объяснила происшествие в городском парке

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В пресс-службе ИА «Амур.инфо» пояснили, что утром 8 февраля в парке обнаружили перевернутой установленную конструкцию. «Там были выкручены крепежные болты. Конструкция не самая большая. Причем болты рядом не нашли – возможно, они интересовали [злоумышленников] даже больше. Конструкция не повреждена, пока она вывезена на хранение. Как только оттает грунт, станет теплее, ее вернут на место», – сказала собеседница.

Она уточнила, что пока неизвестно, кто это сделал. Власти обещают, что контроль за оборудованием, расположенным в городском парке, будет усилен.