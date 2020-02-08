Предприятиям, реализующим промышленную продукцию на экспорт, предоставят льготы

Фото: пресс-служба областного правительства

Предприятиям, реализующим промышленную продукцию на экспорт, предоставят льготные кредиты, сферу туристических услуг поддержат грантами для развития инфраструктуры и маршрутов. О развитии экспорта в Приамурье рассказали представители минэкономразвития на встрече с экспортерами в «Точке кипения».

«Главный вопрос, который ставится перед нами сегодня в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" – создание благоприятных условий для экспорта с учетом специфики региона. Эту задачу призван решить Региональный экспортный стандарт, который будет внедряться в ближайшее время. Он позволит продолжить содействию участия амурских экспортеров в составе официальных делегаций и бизнес-миссий за рубеж, создавать и продвигать региональные бренды на внешних рынках, организовывать обучающие мероприятия для предпринимателей. Улучшать координацию этой работы и получать обратную связь поможет Экспортный совет при губернаторе региона, участие в котором могут принять сами экспортеры, что создаст дополнительный канал для диалога бизнеса и власти», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Новым финансовым механизмом поддержки экспортеров по линии Минпромторга РФ станет льготное кредитование для предприятий, которые работают в несырьевых и неэнергетических отраслях промышленности. Компании, прошедшие отбор, смогут получить кредит по ставке на 4,5 % ниже ставки банков. Средства могут выдаваться на создание экспортноориентированного производства в России и за рубежом в качестве экспортных кредитов, постэкспортного финансирования, аккредитивов и пр. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области содействует получению региональным предпринимателям льготных кредитов, проводит консультации по участию в данной программе и ведет прием заявок. Первый этап сбора документов от желающих на участие в данной программе завершен. В единый перечень организаций вошла компания АО «Технолизинг». Начало второго этапа сбора заявок начнется уже в конце февраля, а общий срок реализации данной программы рассчитан до 2024 года включительно.

Екатерина Киреева отметила, что большое внимание будет уделяться развитию экспорта услуг предпринимателями региона для граждан других стран. В эту категорию входят транспортные, медицинские, образовательные, финансовые, страховые, информационные и деловые услуги. Значительную поддержку получит такая отрасль, как туризм. Для этих целей предусмотрены гранты из федерального бюджета. Направить их можно на приобретение туристского оборудования и модульных гостиниц, транспорта для предоставления туристических услуг, модульных гостиниц, пунктов проката, а также объектов развлекательной инфраструктуры. Помимо этого, средства выделяются на разработку новых туристских маршрутов и мобильных приложений-путеводителей, создание и структурирование бизнес-планов, а также реализацию социальных проектов, направленных на создание туристской среды для людей с ограниченными возможностями. Приятный бонус ждет владельцев 4-звездочных гостиниц, которые стали участниками государственных программ поддержки. Для них предусмотрена нулевая процентная ставка на имущественный налог.

Поддержка предпринимателей в этом направлении продолжится в 2020 году и со стороны Центра поддержки экспорта Амурской области, который действует в Приамурье с середины 2018 года. Только за прошлый год более 200 предприятий воспользовались почти 400 услугами Центра, из которых 19 предприятий смогли выйти на зарубежные торговые площадки, а 35 поучаствовали в крупных международных выставках и бизнес-миссиях.

«Самая масштабная мера поддержки – организация участия в зарубежных выставках и продвижение продукции на зарубежные рынки. Но это только верхушка айсберга. Успех в данном случае подразумевает большую подготовительную работу до международного события. Расчет бизнес-стратегии, создание собственного бренда, привлечение финансирования – весь комплекс услуг способна оказать наша команда для того, чтобы об амурских продуктах узнали далеко за пределами страны», – рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Екатерина Бендик.

Общая сумма контрактов амурских экспортеров, которые получили поддержку Центра, в прошлом году составила 2,9 миллиона долларов. В планах увеличивать эту сумму, открывать новые страны для амурских производителей, а также развивать экспорт услуг.

За полтора года работы, в Центре уже появились постоянные клиенты, получившие почти полный комплекс мер поддержки. Руководитель компании «Тайга-Органика» Татьяна Капустина стала здесь одним из первых получателей услуг. В Центр она пришла с одним собственным продуктом, чтобы спустя год выпустить линейку одного из самого узнаваемого продукта Амурской области, имея при этом 12 контрактов в год и 3 официальных представительства в Китае. Первым шагом к успеху, говорит Татьяна, стала подготовка презентационных графических материалов на иностранных языках, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках встречи экспортеры смогли задать интересующие их вопросы в личной беседе. Кроме этого они обратились с дополнительными предложениями, которые будут обработаны и учтены в дальнейшей работе министерства и Центра поддержки экспорта Амурской области.