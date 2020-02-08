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8февраля
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сегодня, 19:05 0

Неспортивное поведение обернулось для футболистов в Приамурье штрафами и дисквалификацией

Неспортивное поведение обернулось для футболистов в Приамурье штрафами и дисквалификацией
Фото: pixabay.com

В Амурской области двое футболистов были наказаны за неспортивное поведение на поле. Оно обернулось для спортсменов штрафами и дисквалификацией, следует из сообщения на сайте Амурского футбольного союза.

«(…) к игроку команды "Белогорец" города Белогорск (…) за "неспортивное поведение" в матче чемпионата Амурской области по мини-футболу 7 февраля 2020 года применить дисциплинарную санкцию – штраф в размере 1 000 (тысяча) рублей и дисквалифицировать на 1 (одну) очередную игру чемпионата Амурской области по мини-футболу. Срок дисквалификации исчисляется с 7 февраля 2020 года», – информирует сайт по первому спортсмену.

«(…) к игроку команды "ДВОКУ-спец.факультет" города Благовещенск (…) за "неспортивное поведение" в матче чемпионата Амурской области по мини-футболу 7 февраля 2020 года применить дисциплинарную санкцию – штраф в размере 1 000 (тысяча) рублей и дисквалифицировать на 1 (одну) очередную игру чемпионата Амурской области по мини-футболу. Срок дисквалификации исчисляется с 7 февраля 2020 года», – сообщается по второму футболисту.

Из календаря на сайте Амурского футбольного союза следует, что 7 февраля команды «Белогорец» и «ДВОКУ-спец.факультет» играли между собой, и матч закончился со счетом 6:4 в пользу коллектива из Белогорска.

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#происшествия #спорт #футбол

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