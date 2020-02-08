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По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ прибыли 34 россиянина

По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ прибыли 34 россиянина
Фото: amurobl.ru

8 февраля работал очередной временный коридор между Благовещенском и Хэйхэ. По нему в областной центр прибыли 34 гражданина России.

По результатам двойного тепловизионного контроля, ни у кого из прибывших признаков инфекционных заболеваний выявлено не было.

По аналогичному транспортному коридору из Благовещенска в Хэйхэ смогли выехать 23 гражданина КНР, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По рекомендации специалистов Роспотребнадзора, всем россиянам, вернувшимся из Китая, в ближайшее время необходимо пройти двухнедельный домашний карантин. Работодатели в таком случае должны предоставить сотрудникам официальный больничный отпуск.

О решении открыть следующий транспортный коридор будет сообщено дополнительно после согласования с китайской стороной не менее чем за 24 часа.

Это уже пятый временный транспортный коридор, который организовали между Благовещенском и Хэйхэ для возвращения россиян. С 28 января по таким коридорам в Россию прибыло более 520 граждан страны.

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#Китай #коронавирус в Китае

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