Полиция проводит проверку по факту сообщения о вандализме в Свободном

Фото: instagram.com/svbnews

В социальных сетях появились сведения о происшествии в городе Свободном. Инстаграм-паблик svbnews написал: «Центральный парк. Скейтплощадка пала под натиском вандалов», опубликовав подтверждающее фото.

«Информация о том, что в социальных сетях опубликован пост о повреждении скейтплощадки в парке Свободного, зарегистрирована в установленном порядке. МО МВД России "Свободненский" проводит проверку по данному факту», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Связаться по телефону с пресс-службой администрации Свободного агентству на момент публикации не удалось.

Пользователи паблика svbnews решительно осудили действия вандалов. «Пока не начнут наказывать, не будет порядка», – высказался один из комментаторов.