В городском округе Хэйхэ подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

7 февраля в поселке Чжаньхэ города Удаляньчи был выявлен второй в городском округе Хэйхэ подтвержденный случай заболевания новым коронавирусом. Заболевший – мужчина 56 лет.

В настоящее время властями проводятся необходимые мероприятия, уже изолированы и проходят обследования 4 человека, близко контактировавшие с заболевшим. На настоящий момент результаты диагностики не выявили заболевания у этих людей.

Для усиления противоэпидемиологических мероприятий в Удаляньчи направлены дополнительные специалисты, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

8 февраля руководство китайской провинции Хэйлунцзян, которая соседствует с Амурской областью, сообщило о 19 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной коронавирусом. Четыре человека выписаны из больниц с выздоровлением. 117 человек проходят обследование с подозрением на заболевание.

Таким образом, по состоянию на 24:00 7 февраля в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано 295 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, в том числе: Харбин – 100, Суйхуа – 44, Шуанъяшань – 36, Тиси – 31, Цицикар – 27, Цзямусы – 13, Дацин – 13, Муданьцзян – 13, Цитайхэ – 11, Хэган – 3, округ Большой Хинган – 2, Хэйхэ – 2, 38 тяжелых случаев. Всего подтверждено 5 летальных исходов, 2 из них – в Суйхуа, 1 – Дацин, 2 – Шуанъяшань.