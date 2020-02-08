В ДВОКУ состоится гиревой марафон

В воскресенье, 9 февраля, в 10:00 в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске состоится гиревой марафон. Спортивное мероприятие посвящено 80-летию ДВОКУ.

Одновременно 80 военнослужащих и ветеранов училища в течение 80 минут будут выполнять поднятие гирь весом 16 и 24 килограммов. Ожидается, что суммарная масса поднятых гирь составит более 1 тысячи тонн.

В марафоне примут участие как курсанты, так и титулованные спортсмены училища. В частности – трехкратный действующий чемпион мира по гиревому спорту Антон Рыжков, пишет пресс-служба Восточного военного округа.