Более 2,5 тысячи человек вышли на «Лыжню-2020» под Благовещенском (фото)

Фото: Амур.инфо

8 февраля на втором Владимировском озере в пригороде Благовещенска состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня-2020». На нее вышли более 2,5 тысячи человек, а всего на льду озера собрались свыше трех тысяч.

С девяти утра начала работать мандатная комиссия, где могли зарегистрироваться все, кто пожелал выйти на дистанцию. Накануне же гонки заявки подали около 2 тысяч человек – команды благовещенских школ, вузов, трудовых коллективов.

Погода порадовала участников и зрителей мероприятия. Постарались и организаторы: пока спортсмены осваивали лыжню, все желающие могли подкрепиться горячей кашей, сладким чаем и пирожками. Юные благовещенцы соревновались в шуточных спортивных эстафетах, участвовали в мастер-классах и фотографировались с ростовыми куклами.

«В этом году мы учли опыт прошлых лет и для удобства участников внесли некоторые изменения в организацию старто-финишного городка. Надеюсь, все кто пришел сегодня на этот спортивный праздник, оценили проделанную работу», – цитирует мэра Благовещенска Валентину Калиту пресс-служба администрации областного центра.

Всего по Амурской области в «Лыжне» приняли участие более 10 тысяч человек. Старты организовали практически во всех муниципальных образованиях. Под Благовещенском дистанцию в 2020 метров преодолели, в том числе, председатель заксобрания региона Вячеслав Логинов и заместитель председателя Александр Синьков.

«На лыжах стою с самого детства, вначале с родителями зимой наматывал километры, потом с друзьями в школе – всегда нравился этот вид спорта. И в "Лыжне России" тоже всегда стараюсь принимать участие. Уже не помню, какой это раз – пятый или седьмой. Сегодня считаю, главное не победа. Главное – чтобы участников было больше. С каждым годом их число растет, и это здорово», – цитирует Вячеслава Логинова пресс-служба заксобрания Амурской области.

«Лыжи – это моя любовь. Я хоть профессионально этим спортом никогда не занимался, но я с детства обожаю лыжи, поэтому по мере возможности с удовольствием их надеваю. "Лыжни России" не пропустил еще ни одной с самого ее начала – и как организатор от "Единой России", и как участник. Людей она объединяет, заряжает здоровьем, позитивом, и так каждый год», – отметил Александр Синьков.

Победители лыжных состязаний получили медали, кубки с символикой «Лыжни-2020». Также организаторы отметили самого юного и самого опытного участников, а также самую дружную семью и самый дружный коллектив. Еще один из участников получил приз «за волю к победе».