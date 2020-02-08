Амурчанка продавала дом и была обманута мошенниками

Фото: Амур.инфо

Жительница села Волково в Амурской области стала жертвой мошенников. Она продавала дом и лишилась денег. Теперь происшествием занимается полиция.

В дежурную часть МО МВД «Благовещенский» поступило заявление от жительницы села Волково. Женщина пояснила, что разместила в интернете объявление о продаже дома. С ней связался мужчина, который сообщил, что готов приобрести жилье и внести задаток переводом на банковскую карту. Для этого он попросил назвать номер банковской карты и три цифры с оборотной стороны. Пенсионерка продиктовала всю необходимую информацию. После этого ей пришло сообщение о поступлении денежных средств, и тут же перезвонил «покупатель», который сообщил, что по ошибке перечислил задаток больше положенного, попросил вернуть эту сумму на номер. Амурчанка пошла в ближайший терминал и перевела 49 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Выяснилось, что как только амурчанка сообщила звонившему номер карты и коды, он тут же зашел в личный кабинет, где с одного ее счета совершил перевод на другой. Таким образом женщина «вернула» мошеннику свои же деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

Полиция обращается к гражданам: нужно быть предельно внимательными при совершении сделки купли-продажи через сайты бесплатных объявлений. Если неизвестное лицо по тем или иным причинам пытается выяснить личные данные – номер и код банковской карты, расчетного счета и так далее, ни в коем случае не сообщать данную информацию. Разглашение таких сведений ставит под угрозу финансовую безопасность.

Амурчан призывают не совершать манипуляций со своими картами и счетами под диктовку незнакомцев, информацию следует довести до пожилых родственников.

Жителям области напоминают: в случае совершения в отношении вас или ваших близких мошеннических действий, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).