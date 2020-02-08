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сегодня, 15:05 0

Дом, гараж, два автомобиля и баню спасли пожарные в Ивановском районе

Дом, гараж, два автомобиля и баню спасли пожарные в Ивановском районе
Фото: pixabay.com

8 февраля пожарные выезжали тушить возгорание на одном из частных подворий в селе Среднебелая Ивановского района. Им удалось спасти движимое и недвижимое имущество.

Сообщение о пожаре в Среднебелой поступило 8 февраля в 09:47: на частном подворье горела баня. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы пожарного поста села в составе 3 человек и 1 единицы техники. В течение шести минут они ликвидировали открытое горение.

В результате пожара баня повреждена изнутри по всей площади. Пожарные спасли рядом стоящий жилой дом, гараж и два автомобиля, баню. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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