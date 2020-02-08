В OneWeb рассказали о преимуществе Восточного перед Байконуром

Фото: roscosmos.ru

Географическое положение космодрома Восточный позволит с каждым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» выводить на орбиту больше спутников, чем при стартах с Байконура и Куру во французской Гвиане. Об этом заявил генеральный директор OneWeb Адриан Штекель.

Британская компания OneWeb формирует орбитальную группировку телекоммуникационных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Первый испытательный запуск шести спутников был произведен с космодрома Куру в феврале 2019 года. 7 февраля 2020 года состоялся второй запуск – стартовавшая с космодрома Байконур «Союз-2.1б» вывела на околоземную орбиту 34 спутника OneWeb.

Генеральный директор британской компании рассказал, что при будущих стартах с космодромов Байконур и Куру пакеты запускаемых спутников также будут состоять из 34 аппаратов. При этом расположенный на Дальнем Востоке космодром Восточный позволит проводить запуски пакетов из 36 спутников, пишет ИА «Красная Весна» со ссылкой на SpaceNews.

Штекель заявил, что компания OneWeb рассчитывает сформировать базовую группировку из 588 орбитальных спутников к концу 2021 года. После этого OneWeb сделает паузу, после которой нарастит группировку за счет выведения на орбиту дополнительных 60 спутников. Эти космические аппараты будут использоваться для замещения спутников, выходящих из строя.

Заключенный в 2015 году контракт между компанией OneWeb и французским оператором Arianespace предусматривает проведение 20 запусков спутников с помощью российских ракет-носителей «Союз-2.1б» и одного запуска с помощью разрабатываемой Европейским космическим агентством ракеты-носителя «Ариан 6».

Ранее Амур.инфо сообщало, что с космодрома Восточный планируют запустить спутники OneWeb в мае и июне.