Пламя охватило автомобиль «ГАЗ» на трассе в Свободненском районе (видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

8 февраля на трассе в Свободненском районе произошел пожар – загорелся автомобиль марки «ГАЗ». Машина получила повреждения огнем по всей площади.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожар был на 5-м километре трассы «Объезд города Свободный». Сообщение о происшествии поступило в 10:40, огнеборцы прибыли на место в 10:47 и полностью ликвидировали пожар в 11:02. Люди не пострадали.