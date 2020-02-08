Благовещенка оказала серьезное сопротивление полицейским (видео)

Фото: скриншот видео

В социальных сетях Благовещенска активно обсуждается видео, снятое минувшей ночью. На кадрах трое правоохранителей пытаются посадить в служебный автомобиль отчаянно сопротивлявшуюся девушку.

Один из очевидцев снял происходящее на камеру телефона. На видео, которое длится около минуты, девушка, использует любые ухищрения, чтобы ее не посадили в машину. Она вырывается, упирается, падает, пинает сотрудника, который пытается помочь коллегам.

И, когда полицейским все-таки удается посадить ее в автомобиль, она с силой бьет одного из правоохранителей по лицу. После чего вываливается из машины и падает на землю. По словам очевидцев, горожанка находилась под воздействием алкоголя.

Как сообщили в городской полиции в 3:30 ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что между двумя женщинами в районе улиц Ленина и Шевченко областного центра произошел конфликт. На место выехал экипаж ППС, который находился неподалеку.

«Конфликт между женщинами был урегулирован, но одна из них оказала неповиновение законным требованиям полиции. В отношении нее был собран административный материал по статье 19.3 КоАП. Судом она была привлечена к административной ответственности», – прокомментировали в полиции. По этой статье можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Возможно, одним штрафом горожанка не отделается. В отношении нее собран материал в рамках статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Материал передан в амурское следственное управление для принятия решения.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus/