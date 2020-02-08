На севере Приамурья в серьезном ДТП погибли два человека

В пятницу, 7 февраля на 85-м километре автодороги Февральск – Экимчан произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Происшествие случилось около 19:20.

По предварительной информации, водитель 1987 года рождения управлял автомобилем «тойота хайс» и врезался в стоящий у обочины КАМаз. Водитель иномарки, а также его пассажир 1997 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир «тойоты» с травмами доставлен в больницу Свободного.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщают в амурском управлении МВД России.

По информации амурского управления МЧС, к месту выезжали огнеборцы пожарно-спасательной части № 64, в составе трех человек и одной единицы техники. Их помощь понадобилась для извлечения из покореженного автомобиля пострадавшего и тел погибших.