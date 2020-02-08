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сегодня, 13:25 1

На севере Приамурья в серьезном ДТП погибли два человека

На севере Приамурья в серьезном ДТП погибли два человека
Фото: ru.depositphotos.com

В пятницу, 7 февраля на 85-м километре автодороги Февральск – Экимчан произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек. Происшествие случилось около 19:20.

По предварительной информации, водитель 1987 года рождения управлял автомобилем «тойота хайс» и врезался в стоящий у обочины КАМаз. Водитель иномарки, а также его пассажир 1997 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир «тойоты» с травмами доставлен в больницу Свободного.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщают в амурском управлении МВД России.

По информации амурского управления МЧС, к месту выезжали огнеборцы пожарно-спасательной части № 64, в составе трех человек и одной единицы техники. Их помощь понадобилась для извлечения из покореженного автомобиля пострадавшего и тел погибших.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • известный

    известный
    7 минут назад

    Как всегда грузовик былброшен без аварийки и гобаритных огней. Это иестьпреступная холатность.

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