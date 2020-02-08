В Благовещенске в сквере АОДНТ стартовал детский конкурс ледовых скульптур (видео)

В Благовещенске стартовал конкурс ледовых скульптур «Волшебный лёд Амура». Это совместный проект художественной школы Благовещенска и амурского отделения «Творческого Союза художников». В нем участвуют 8 команд воспитанников художественной школы Благовещенска.

Впервые к конкурсу присоединился Амурский областной дом народного творчества. Ледовое соревнование пройдет 8 и 9 февраля в сквере АОДНТ. Конкурс объединил 8 команд, в состав каждой войдет по 2-3 человека в возрасте от 12 лет и старше из числа воспитанников художественной школы Благовещенска и творческих коллективов АОДНТ. Для работы были заготовлены ледовые кубы.

Дети сами нарисовали эскизы, предложив на конкурс фигуры «золотой рыбки», зайца с морковкой, медведя-художника, грибок и другие.

«Наши девочки, например, делают мышку – символ года. Очень интересный формат, потому что проходит мастер-класс от скульпторов, которые завоевали много наград», - рассказал капитан одной из команд.

Конкурс проводится третий год. Как и прежде, дети делают скульптуры под руководством Алексея Сидорова — автора ледового городка Благовещенска, члена амурского отделения «Творческий Союз художников», многократного победителя различных конкурсов ледовых скульптур. Идея проведения «Волшебного льда Амура» также принадлежит Алексею Николаевичу — главному наставнику конкурсантов.

Взрослые художники сначала отпиливают части ледовых кубов и формируют болванку, а дети скребками дорабатывают детали.

Ледовые скульптуры предстоит оценивать конкурсной комиссии, в состав которой войдут члены «Творческого союза художников» и представители АОДНТ. Три призовых места будут определены на основе следующих критериев: оригинальность образов и качественный уровень выполнения.

Организаторы приглашают горожан поддержать участников конкурса. Вход свободный (0+).

Церемония награждения победителей состоится 9 февраля в 14:00. Все участники будут поощрены дипломами и призами. Выполненные ледовые фигуры из сквера не уберут: они будут там находиться до наступления тепла.

Больше фото в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.