Без веры врага не одолеть: военные Приамурья поклонились привезенной в регион иконе

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Из Белогорска увезли икону святого Иосифа Волоцкого, небесного покровителя войск материально-технического обеспечения ВС РФ (МТО). Несколько дней она находилась в храме иконы Божией Матери Скоропослушницы. К ней пришли около 4 тысячи военнослужащих воинских частей Приамурья.

По случаю прибытия святыни в храме состоялось несколько богослужений, на одном из которых присутствовал заместитель командующего войсками Восточного военного округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

«Всегда на Руси армия и церковь была вместе. Мы защитники Отечества, и в каждом воине должна быть вера. Без крепкой веры врага не одолеть» – сказал собравшимся военнослужащим генерал-майор.

После Белогорска икона отправилась в Читу Забайкальского края.

Свой путь икона святого Иосифа Волоцкого начала во Владивостоке. Икону провезут по всем гарнизонам страны. По окончании маршрута святой образ доставят в Главный храм Вооруженных Сил РФ, который откроется в Подмосковье в парке «Патриот» в честь 75 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.