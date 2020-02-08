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Без веры врага не одолеть: военные Приамурья поклонились привезенной в регион иконе

Без веры врага не одолеть: военные Приамурья поклонились привезенной в регион иконе
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Из Белогорска увезли икону святого Иосифа Волоцкого, небесного покровителя войск материально-технического обеспечения ВС РФ (МТО). Несколько дней она находилась в храме иконы Божией Матери Скоропослушницы. К ней пришли около 4 тысячи военнослужащих воинских частей Приамурья.

По случаю прибытия святыни в храме состоялось несколько богослужений, на одном из которых присутствовал заместитель командующего войсками Восточного военного округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

«Всегда на Руси армия и церковь была вместе. Мы защитники Отечества, и в каждом воине должна быть вера. Без крепкой веры врага не одолеть» – сказал собравшимся военнослужащим генерал-майор.

После Белогорска икона отправилась в Читу Забайкальского края.

Свой путь икона святого Иосифа Волоцкого начала во Владивостоке. Икону провезут по всем гарнизонам страны. По окончании маршрута святой образ доставят в Главный храм Вооруженных Сил РФ, который откроется в Подмосковье в парке «Патриот» в честь 75 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #религия

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    53 минуты назад

    маразм крепчал-нет национальной идеи-надо заменить её богом-а чёж генералы миллиардами вроют?

  • chilly

    chilly
    44 минуты назад

    А сколько из них плевались и материли этот дурдом никто не считал?

  • uslon

    uslon
    33 минуты назад



    Без крепкой веры врага не одолеть



    А как же Великая Отечественная война, товарищ генерал?

  • ay

    ay
    31 минута назад

    uslon



    Без крепкой веры врага не одолеть



    А как же Великая Отечественная война, товарищ генерал?



    В Сталина, видать, верили. На самом деле за близких и друзей дрались-мстили.

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    вера, она почти как ПВО))

  • ay

    ay
    21 минута назад

    inoy

    вера, она почти как ПВО))



    От ПВО гарантированный толк есть. А верой Б-52 с "Томагавками не перехватить.

  • alex 3

    alex 3
    18 минут назад

    А как далеко это уже зашло в нашей армии? Кто знает? Вот если солдату сказать, что кто-то растоптал эту икону, или нанёс оскорбление его вере, то он пойдёт за это убивать?

  • Scoville

    Scoville
    12 минут назад

    А 4 тыс. солдат по своей воле к иконе пошли или им приказали пойти?

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