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сегодня, 12:47 3

В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах

В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области обсудили ситуацию с обеспечением региона овощами, а также причины роста цен на них и способы борьбы со спекуляцией. На внеочередном совещании присутствовали сельхозпроизводители и представители крупных торговых сетей.

«Еженедельный мониторинг подтвердил рост цен по отдельным видам овощной продукции. Информацию об этом уже направили в федеральный Минэкономразвития. Кроме того, каждый день будет проводиться анализ объема запасов овощной продукции первой необходимости. С крупными оптовыми сетями налажен тесный контакт для оперативного взаимодействия. Стоит отметить, что в сложившейся ситуации несколько торговых компаний, не осуществляющих до этого поставку овощей, переориентировались и включили в свой ассортимент данную категорию продуктов, помогая насыщать рынок», – рассказала присутствующим замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Было отмечено, что амурские антимонопольщики взял под контроль повышение цен. После того как в ведомство поступило несколько жалоб на завышение стоимости овощей, специалисты проехали по указанным торговым точкам. В нескольких случаях факты значительного роста цен подтвердились, за что к предпринимателям были применены штрафные санкции.

По словам некоторых представителей торговых объектов, основная причина повышения цен заключается в недобросовестной работе ряда поставщиков, которые видя дефицит на продовольственном рынке региона, необоснованно поднимают цены. Заместитель руководителя регионального ФАС Наталья Горячева отметила, что в таком случае необходимо сразу подавать заявления антимонопольную службу. Все подобные обращения будут рассматриваться в оперативном порядке.

По словам руководителя управления по развитию потребительского рынка и услуг Ольги Здункевич, крупные торговые сети, не смотря на трудную ситуацию с поставками, стараются сохранять ассортимент овощей. В настоящий момент на прилавках находится продукция российского производства, а также Турции и стран ближнего зарубежья. В правительстве рассчитывают, что на улучшение ситуации повлияет и запуск грузового сообщения с КНР, который открылся через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ.

«Движение на грузовом направлении с учетом прохождения санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет порядка 10 российских машин. Схема открытия такого коридора новая. Рассчитываем, что в дальнейшем число задействованных грузовиков увеличим до 20. Напоминаем, что погрузка в таком режиме осуществляется непосредственно на пункте пропуска. Китайские коллеги говорят, что в общей сложности на складах временного хранения сейчас находится порядка 600 тон продукции», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Первая партия овощей из Поднебесной после проверки Роспотребнадзором уже в субботу поступила на прилавки ряда торговых сетей в Благовещенске. К выходным в область прибудет крупная партия томатов из других регионов страны. А во второй половине февраля созреет новый урожай огурцов от благовещенского тепличного комбината, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Все эти факторы позволяют говорить о насыщении рынка и, как следствие, выравнивании цен на овощную продукцию в ближайшее время»,– отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

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#коронавирус в Китае #областная власть #торговля

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    кого конкретно наказали?

  • Витком

    Витком
    34 минуты назад

    Амурские антимонопольщики-смешно просто, организация ни о чем и ни для чего, сидят,штаны протирают,отчеты главное отослать в Москву

  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    соизмеримо ли наказание с полученной выгодой?))) или как обычно административка 500р

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