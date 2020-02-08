Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.
Фото: www.tadviser.ru. Козлов Александр Сергеевич
Речь идет о Козлове Александре Сергеевиче, который ранее занимал должность министра информационных технологий и связи Челябинской области.
Однако некоторые СМИ были сбиты с толку и решили, что должность занял его тезка – экс-амурчанин Александр Козлов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Но они не учли, что отчество политика из Приамурья – Александрович и выложили на своих ресурсах информацию с его фотографией.
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