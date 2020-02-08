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сегодня, 11:26 2

Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ

Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Об этом говорится на официальном сайте российского правительства.

Фото: www.tadviser.ru. Козлов Александр Сергеевич

Речь идет о Козлове Александре Сергеевиче, который ранее занимал должность министра информационных технологий и связи Челябинской области.

Однако некоторые СМИ были сбиты с толку и решили, что должность занял его тезка – экс-амурчанин Александр Козлов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Но они не учли, что отчество политика из Приамурья – Александрович и выложили на своих ресурсах информацию с его фотографией.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    8 минут назад

    Случайности не случайны ..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 минут назад

    Вот бы он ленточек нарезался при открытии...

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