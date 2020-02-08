Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ РФ

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Фото: www.tadviser.ru. Козлов Александр Сергеевич

Речь идет о Козлове Александре Сергеевиче, который ранее занимал должность министра информационных технологий и связи Челябинской области.

Однако некоторые СМИ были сбиты с толку и решили, что должность занял его тезка – экс-амурчанин Александр Козлов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Но они не учли, что отчество политика из Приамурья – Александрович и выложили на своих ресурсах информацию с его фотографией.