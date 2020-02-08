Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8февраля
Предыдущая новость
сегодня, 11:49 0

В Благовещенске разыскивают двух водителей, которые сбили детей и скрылись

В Благовещенске разыскивают двух водителей, которые сбили детей и скрылись
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция продолжает розыск водителей, которые в январе текущего года сбили несовершеннолетних пешеходов. Дети получили травмы, а оба автомобилиста скрылись с места происшествия.

Одно ДТП произошло около 8 часов утра 24 января в районе Кольцевой, 39, Благовещенска. 16-летнюю горожанку, переходившую дорогу в неустановленном месте, сбил автомобиль предположительно марки ВАЗ 2107, серебристого цвета.

Утром 27 января пострадал ребенок 2008 года рождения, переходивший дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Какой именно автомобиль его сбил, неизвестно.

В Благовещенской Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев этих происшествий или самих водителей.

В полиции напоминают, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.

Просмотров всего: 97

#дети #ДТП #здоровье

распечатать


Общество 1

Мальчики из Амурской области пытаются доказать, что они самые красивые в России
Происшествия 3

Врача из Новобурейского, обвиняемого в убийстве жены, отправят на психиатрическую экспертизу
Происшествия 1

Вовлечение детей в секту в Амурской области выделено в отдельное производство
Общество 29

Из-за коронавируса детей с Дальнего Востока не берут на ближайшую смену в «Артек»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь