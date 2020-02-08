В Благовещенске разыскивают двух водителей, которые сбили детей и скрылись

Госавтоинспекция продолжает розыск водителей, которые в январе текущего года сбили несовершеннолетних пешеходов. Дети получили травмы, а оба автомобилиста скрылись с места происшествия.

Одно ДТП произошло около 8 часов утра 24 января в районе Кольцевой, 39, Благовещенска. 16-летнюю горожанку, переходившую дорогу в неустановленном месте, сбил автомобиль предположительно марки ВАЗ 2107, серебристого цвета.

Утром 27 января пострадал ребенок 2008 года рождения, переходивший дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Какой именно автомобиль его сбил, неизвестно.

В Благовещенской Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев этих происшествий или самих водителей.

В полиции напоминают, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.